شكرا لقرائتكم استقرار حالة وليد سليمان بشكل كبير وانخفاض حرارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي أن حالة وليد سليمان نجم الفريق استقرت بشكل كبير وانخفضت درجة حرارته بمعدل كبير، وهو العرض الذى ظهر عليه نتيجة اصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي استلزم نقله للمستشفي لعمل بعض الفحوصات، ويتابع مسئولو النادي الأهلي حالة وليد سليمان بعدما ارتفعت درجة حرارته بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة، واوصي طبيب وليد سليمان بحجزه في احد المستشفيات لمتابعة حالته بدقة ، وفتح مسئولو الاهلي خط إتصالات مع وليد سليمان للإطمئنان عليه بشكل مكثف مع الإستعداد لاتخاذ إجراءات أخرى لضمان سلامته وسرعة تعافيه من فيروس كورونا.

وأجرى وليد سليمان أشعة وتحاليل كاملة من أجل الاطمئنان على نفسه بعدما استمرت عيّنته إيجابية طوال هذه الفترة، الأمر الذي أثار دهشة وحيرة نجم الأهلي، فقرر إجراء فحوصات دم شاملة وتحاليل كاملة وأشعة على الصدر من أجل معرفة سر عدم تحوّل العيّنة من إيجابية إلى سلبية بخصوص فيروس كورونا الذي أصابه قبل نحو أسبوعين ولم يتعاف منه حتى الآن، ويرغب الحاوي في معرفة سبب ارتفاع درجة حرارته كذلك لفترة طويلة، فقرر إجراء فحوصات شاملة في أحد مستشفيات الدقي من أجل الوقوف على أسباب استمرار العينة إيجابية طوال الأيام الماضية.

وطمأن وليد سليمان جماهيره على حالته الصحية، بعد الأخبار التى انتشرت مؤخراً عن نقله إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، وقال سليمان عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "أنا طبعا بشكر كل الناس اللى كلمتنى، وكانت قلقانة عليا بس هو موضوع مش مستدعى القلق خالص هو كل الموضوع إن أنا حالتى كويسة الحمد لله وأنا فى المستشفى بعمل تحاليل فقط فحبيت اطمن كل الناس اللى بتحاول تكلمنى واطمن الجمهور".