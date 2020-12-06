كأس مصر: الأهلي يحرز اللقب للمرة الـ37 ويحقق الثلاثية

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القاهرة: توج الاهلي بلقب مسابقة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه بفوزه على طلائع الجيش 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) السبت بملعب الجيش ببرج العرب في المباراة النهائية للنسخة 88، الاطول في تاريخ المسابقة بعدما استمرت ما يزيد على 13 شهرا تقريبا.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر البديل محمود عبد المنعم "كهربا" (65)، وأدرك طلائع الجيش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البديل ناصر منسي.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين دون أن تتغير النتيجة على الرغم من لعب طلائع الجيش بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه احمد علاء لحصوله على الانذار الثاني (90+7)، ليحتكمان الى ركلة الترجيح التي آلت نتيجتها للأهلي.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأهلي التونسي علي معلول وعمر السولية والمغربي بدر بانون واهدر ايمن اشرف ومحمد مجدي "افشه".

وسجل لطلائع الجيش اسلام محارب ومصطفى جمال واهدر ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد.

وحقق الاهلي الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الخامسة عشر في تاريخه، والثلاثية (دوري أبطال إفريقيا) للمرة الثالثة في تاريخه.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في بداية المباراة وان كان الأهلي الاخطر والاكثر فاعلية على مرمى محمد بسام.

وكان الأهليالبادئ بالتهديد عندما تلقى "افشه" كرة من مروان محسن فانفرد بالحارس بسام لكنه سدد بغرابه في يديه (15).

ورد طلائع الجيش برأسية قوية لعمر مرعي اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الايسر لمرمى محمد الشناوي (28)، وانقذ بسام مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة مروان محسن اثر عرضية لمعلول (34)، وتلقى الاخير تمريرة حسين الشحات وانفرد بالمرمى وسدد كرة قوية علت العارضة (41).

وهدأ إيقاع المباراة وانحصر اللعب وسط الملعب وقلت الفاعلية الهجومية على المرميين، الى ان دفع مدرب الاهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بـ"كهربا" بديلا لطاهر محمد طاهر، ومن اول لمسه نجح في احراز هدف التقدم للأهلي مستغلا تمريرة مروان محسن فهيأها لنفسه وسددها على يسار بسام (65).

وتخلي لاعبو الجيش عن تراجعهم الدفاعي سعيا للعودة في النتيجة، وابعد مروان محسن تسديدة البديل اسلام محارب الى ركنية (74)، قبل أن يدرك منسي التعادل بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية لمحارب أسكنها على يسار الشناوي.