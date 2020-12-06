شكرا لقرائتكم خبر عن الونش مدافع الزمالك يعلن تعافيه من كورونا: "روحى ياشيخة الله ياخدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود الونش، مدافع الزمالك، تعافيه من فيروس كورونا الذى عانى منه طوال الفترة الماضية، وكتب الونش عبر حسابه على انستجرام، "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كل الشكر والتقدير للناس اللى كلمتنى واطمنت عليا ودعولى بالشفاء، ربنا يخليكو ليا، وربنا يبعد عنكو كل شر يارب، المسحة سلبية، روحى ياشيخة الله يخدك".

وكان الثلاثى محمود الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما قد أصيبوا بفيروس كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى القمة التاريخية التى جمعت القطبين باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف، وتتويجه باللقب الإفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، فيما استمر غياب اللاعبين عن الأبيض منذ هذه المباراة حتى الآن.

وشهدت الجلسة التى جمعت إدارة الزمالك مع لاعبى الفريق تأكيد المستشار محمد عطية، المفوض لإدارة شئون كرة القدم، للاعبين بأن هناك مجموعة من المكافآت الخاصة المحددة لتحقيق الانتصار فى أول خمس مباريات من بطولة الدورى الممتاز وأن تلك المكافآت سيتم صرفها بصورة نقدية بشكل فورى فى غرفة الملابس عقب نهاية كل مباراة من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق أقوى انطلاقة فى بطولة الدورى إلى جانب التأكيد أن مستحقات اللاعبين سيتم صرفها غدا الإثنين وبحد أقصى بعد غدٍ الثلاثاء.

ويستعد الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والتى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، انطلاقه بداية من يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش فى نصف نهائى البطولة المحلية.