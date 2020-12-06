شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لـ شادى الجيلانى المنسق الإعلامى لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع شادى الجيلانى، المنسق الإعلامى لمنتخب مصر الأول، لمسحة كورونا خلال الساعات الأخيرة وجاءت نتيجتها سلبية، ليتأكد شفاءه من فيروس كورونا المستجد، وكان اتحاد الكرة قد أعلن إصابة بعض لاعبى المنتخب وأفراد الجهاز الطبى والإدارى بفيروس كورونا عقب العودة من رحلة توجو، بعدما فاز الفراعنة بنتيجة 3-1 فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وشهد معسكر منتخب مصر الأخير إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا، على رأسهم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى ومحمد الننى لاعب أرسنال الانجليزى وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليونانى، بخلاف بعض أعضاء الجهاز الطبى والادارى وأبرزهم محمد عبده أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى.

وشهدت النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات، تقدما كبيرا لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدرى حيث صعد الفراعنة إلى المركز 49 بعد أن كان فى المركز الـ 52 الشهر الماضى، والكاميرون ضمن مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.

و حقق منتخب مصر فوزين متتاليين على نظيره التوجولى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة ورفع رصيده إلى 1432 نقطة بعدما كان فى رصيده 1420 قبل التوقف الدولى.

ووسعت بلجيكا الفارق على قمة الترتيب أمام فرنسا بينما اقتربت البرازيل من المركز الثانى بعد مواصلة البداية المميزة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى قطر 2022.

ورغم غياب أي تغييرات كبيرة على القمة، عادت بعض الوجوه المألوفة إلى مصاف العشرة الكبار حيث عاد كل من المكسيك (المركز التاسع +2) وإيطاليا (المركز العاشر، 2+) بعد غياب تسع وأربع سنوات على التوالي حيث حل كل منهما مكان كرواتيا وكولومبيا.