شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد انخفاض درجة حرارة وليد سليمان واستقرار حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو النادى الأهلى أن حالة وليد سليمان نجم الفريق استقرت بشكل كبير، وانخفضت درجة حرارته بمعدل كبير، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذى استلزم نقله للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات.

ويتابع مسئولو النادى الأهلى حالة وليد سليمان بعدما ارتفعت درجة حرارته بشكل ملحوظ فى الساعات الأخيرة، وأوصى طبيب وليد سليمان بحجزه فى أحد المستشفيات لمتابعة حالته بدقة، وفتح مسئولو الأهلى خط اتصال مع وليد سليمان للاطمئنان عليه بشكل مكثف مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات أخرى لضمان سلامته وسرعة تعافيه من فيروس كورونا.

وأجرى وليد سليمان أشعة وتحاليل كاملة للاطمئنان على حالته، بعدما استمرت عيّنته إيجابية طوال هذه الفترة، الأمر الذى أثار دهشة وحيرة نجم الأهلي، فقرر إجراء فحوصات دم شاملة وتحاليل كاملة وأشعة على الصدر لمعرفة سر عدم تحوّل العيّنة من إيجابية إلى سلبية بخصوص فيروس كورونا الذى أصابه قبل نحو أسبوعين ولم يتعاف منه حتى الآن، ويرغب الحاوى فى معرفة سبب ارتفاع درجة حرارته كذلك لفترة طويلة، فقرر إجراء فحوصات شاملة فى أحد مستشفيات الدقى من أجل الوقوف على أسباب استمرار العينة إيجابية طوال الأيام الماضية.

وطمأن وليد سليمان جماهيره على حالته الصحية، بعد الأخبار التى انتشرت مؤخراً عن نقله إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، وقال سليمان عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "أنا طبعا بشكر كل الناس اللى كلمتنى، وكانت قلقانة عليا بس هو موضوع مش مستدعى القلق خالص هو كل الموضوع إن أنا حالتى كويسة الحمد لله وأنا فى المستشفى بعمل تحاليل فقط فحبيت اطمن كل الناس اللى بتحاول تكلمنى واطمن الجمهور".