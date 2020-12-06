شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد إرسال مكافأة البطولات لفايلر وعاشور وثلاثى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، أن ناديه أرسل مكافأة التتويج بالدورى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء، حسبما ينص عقده، وكذلك الرباعى رمضان صبحى وحسام عاشور وأحمد فتحى وشريف إكرامى. وقال الدرندلى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "خزينة الأهلى جاهزة لصرف المكافآت وكل العاملين بالنادى فى كل الفروع شركاء فى البطولات".

وأضاف أمين صندوق الأهلى، "بداية المجلس كانت متوترة لظروف صعبة وكل أعضاء المجلس والأعضاء والجماهير السر وراء تصحيح المسار مجلس الأهلى فوجئ باختيار موسيمانى كمدير فنى للفريق، وعودة الدورى ساهمت فى حصد البطولات، ونتحدى الصعاب بالإصرار لتحقيق البطولات".

وتابع خالد الدرندلى، "تأخر مكافآت الكاف بسبب ظروف رحيل أحمد أحمد وتغيير الإدارات، وقرار اتحاد الكرة بصرف مكافأة الفوز بكأس مصر معنوى أكثر منه مادي، الاهلي لم يخفض رواتب أى شخص داخل النادى، سواء لاعبين أو اداريين أو عمال منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن".

وأشار الدرندلى إلى أن "تحقيق الخماسية هدفنا بتحقيق السوبر الأفريقى والمحلى، أهنئ منظومة طلائع الجيش على المستوى الرائع أمام الأهلي".

وأضاف أمين صندوق الأهلى، "نحول مكافآت اللاعبين الراحلين عن الأهلى، سواء لاعبين أو فايلر الذى سيحصل على مكافأة الدورى فقط وليس دورى الأبطال أو كأس مصر، لم نحسم مصير عقد بادجى من الناحية الفنية أو المالية، خزينة الأهلى جاهزة لأى تعاقدات جديدة اليوم".

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.