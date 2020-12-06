شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن ينال نصيب الأسد من انتقادات الجماهير رغم التتويج بالثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، نصيب الأسد من انتقادات الجماهير على السوشيال ميديا، رغم فوز المارد الأحمر ببطولة كأس مصر ومن قبلها التتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، ويحظى مروان محسن بثقة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والذي يدفع به أساسيا فى معظم المباريات على حساب باقي المهاجمين، كما رحب موسيماني برحيل السنغالي أليو بادجي لإفساح المجال أمام مشاركة مروان محسن.

وأكدت جماهير الأهلي عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة أن المعدل التهديفي لمروان محسن ضعيف للغاية، كما أن اللاعب يهدر العديد من الفرص المحققة الكفيلة بحسم أى مباراة لصالح فريقه، ومثالاً إهداره انفرادا أمام طلائع الجيش أمس والنتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف نظيف، ما يعني أن النتيجة كانت ستصبح 2/0 وهى النتيجة الكفيلة بقتل المباراة، إلا أن إهدار الفرصة تسبب فى تعادل الطلائع بالدقائق الأخيرة ليتم اللجوء للوقت الإضافي وركلات الترجيح.

وأشارت جماهير الأهلي إلى أن الفريق لايزال بحاجة لمهاجم سوبر رغم حسم الثلاثية هذا الموسم، مؤكدين أن فرصة الفريق فى التتويج بالبطولات الموسم المقبل ستكون صعبة حال استمرار مروان محسن كمهاجم أساسى للفريق.

وخاض الأهلي مشوارا طويلا فى بطولة كـأس مصر قبل أن يتوّج بالبطولة بالفوز على طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ،السبت،على استاد برج العرب بركلات الجزاء ليحصد المارد الأحمر بطولة الكأس للمرة الـ37 في تاريخه.

الأهلي لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.