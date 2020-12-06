ليفربول في مواجهة سهلة أمام وولفرهامبتون .. وصدام ناري بين آرسنال وتوتنهام

يشهد الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، 4 مباريات في الأسبوع الـ11، تجمع بين وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس، شيفيلد يونايتد وليستر سيتي، توتنهام وآرسنال، ليفربول وولفرهامبتون.

ليفربول وولفرهامبتون:

يلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون في تمام التاسعة والربع مساءً على ملعب أنفيلد، وهي مواجهة سهلة نسبيًا خاصة وأن ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بينما يحل وولرهامبتون بالمركز العاشر برصيد 17 نقطة، حيث

يتطلع ليفربول لتحقيق الفوز خاصة وأن الفارق بينه وبين تشيلسي المتصدر نقطة واحدة، من أجل مواصلة المنافسة والسعي للحفاظ على لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي.

آرسنال وتوتنهام:

يلتقي آرسنال الذي يضم بين صفوفه محمد النني نجم منتخب مصر، مع توتنهام على ملعب الأخير في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في مواجهة نارية بين الفريقين حيث دائمًا ما

تحفل بالإثارة والندية والقوة بغض النظر عن ترتيب كل منهما في جدول المسابقة.

توتنهام يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 21 نقطة، أما آرسنال، فيحل في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.

وست بروميتش وكريستال بالاس:

تقام المباراة في الثانية ظهرًا على ملعب ذا هوثورنس، وست بروميتش يحتل المركز الـ18 برصيد 6 نقاط، أما كريستال بالاس فيحل بالمركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

شيفيلد يونايتد وليستر سيتي:

تقام المباراة في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب برامول لين، ليستر سيتي يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يحل شيفيلد بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.