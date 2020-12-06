الكرداني: الدور قبل النهائي هو الأهم في كأس الأمم لناشئي السلة

يرى محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين لكرة السلة، أن مباراة الدور قبل النهائي للبطولة، المقرر لها الثلاثاء هي الأهم بالنسبة له.

وقال الكرداني:الفوز على السنغال مجرد ترتيب في البطولة، لم نحصل على أي شيء بعد، من المهم الفوز على مالي في مباراة اليوم، ثم الأهم الفوز في مباراة قبل النهائي من أجل الصعود للمونديال. وأضاف: المنتخب السنغالي فريق قوي جدا، بين عناصره 5 محترفين في الدوري الإسباني بأعلى مستوى، و3 في أكاديمية دوري المحترفين الأمريكي، لكن منتخب مصر كان هو الأكثر تنظيما، وتدريبا.

وتابع: بدايتنا كانت رائعة في المباراة، وتفوقنا دفاعيا، وفي مراحل الناشئين المعنويات والثقة في الملعب لهما دور كبير، وركزنا على ذلك قبل المباراة، وهو ما حصدنا ثماره في المباراة.

وأتم: بالنسبة لمباراتنا اليوم مع مالي، هو فريق قوي ومتميز على مستوى العالم في هذه المرحلة السنية، في العام الماضي وصلوا للمباراة النهائية للمونديال، وخسروا أمام السنغال وغينيا بصعوبة بالغة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزه الثاني في البطولة، على منتخب السنغال 75-65، ليحصد العلامة الكاملة بعدما فاز في المباراة الأولى

على غينيا 68-60. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لناشئي وناشئات كرة السلة دون 18 عاما، حتى يوم التاسع من ديسمبر الجاري على صالات استاد القاهرة الدولي.

ويقود منتخب مصر، محمد الكرداني مديرا فنيا، ويعاونه ايمن المطراوي ووائل بدر ومحمد ابوفريخة ومحمد عاطف. ويترأس البعثة، عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة ، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة. ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.