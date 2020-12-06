بوادر أزمة بين الفيفا واتحاد الكرة بعد إرجاء العموميات بسبب "كورونا"

بوادر أزمة جديدة بدأت تُلقى بظلالها بين اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، والاتحاد الدولى «فيفا»، بعد قرار وزارة الرياضة إرجاء عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للهيئات الرياضية والشبابية فى ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء، والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار الفيروس.

وكشفت الوزارة أن قرار الإرجاء جاء بناءً على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية، وبناءً على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات، فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة

كونها الجهة الإدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى جميع الهيئات الشبابية والرياضية التى كان مقرراً لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة.

الغريب أن الفترة المقبلة لم يكن من المقرر أن تشهد أى جمعيات عمومية باستثناء اتحاد الكرة الطائرة، واتحاد الكرة الذى تمسك الفيفا بضرورة إجراء انتخاباته قبل نهاية شهر يناير المقبل 2021، وبدأ الاتحاد بالفعل اتخاذ إجراءات الدعوة للانتخابات.

وانتقد البعض القرار، خصوصًا مع إمكان عقد الانتخابات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ما يمنع أى مواجهات محتملة مع الاتحاد الدولي، إضافة إلى وجود اتجاه سابق خلال

الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة اللائحة بمد مدة اللجنة المؤقتة لمدة عام وهو ما تم رفضه، إلا أن القرار الأخير أعاد الأمر لنقطة الصفر.

وتقوم الوزارة بمتابعة الإجراءات والضوابط الاحترازية كافة التى ستصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة لتحديد المواعيد الجديدة التى ستعقد خلالها الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

تقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية بشأن تعميم إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية على جميع الهيئات، وإخطارهم لاحقاً بالموعد الجديد للانعقاد فى ضوء العرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وتشدد وزارة الشباب والرياضة على جميع مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية كافة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين مرتادى تلك المنشآت، وسيتم متابعة تطبيق الاحتياطات الاحترازية على أرض الواقع، ومساءلة من يثبت مخالفته لتلك الإجراءات.