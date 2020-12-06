شكرا لقرائتكم شوبير: الخطيب لعب دورا حاسما في ثلاثية الأهلي التاريخية بعد عقوبة عبد الحفيظ وكهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن الأهلى يستحق التتويج بالثلاثية فى موسم تاريخى جاء بعد معاناة صعبة وقرارات خطيرة لن تنسى من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ،وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" فوز الاهلى بالثلاثية لم يأتى من فراغ ، نحن أمام منظومة تعمل فى هدوء وتتخذ قرارات تاريخية ولا تتعامل بـ"شو" وتنظر فقط لصالح النادى".

وأضاف شوبير:"الأهلى خسر مباراة واحدة فى دوري الابطال أمام النجم الساحلى وكانت بفعل فاعل ، وامبارح مكنش فى أحسن حالاته بس قدر يكسب رغم ان المباراة انتهت بالتعادل وتم اللجوء لركلات الترجيح ولكن فى رأيى الخسارة من صن دوانز بخماسية هى سر الاصلاح فى الاهلى".

وأردف شوبير:" الخسارة بخماسية كانت مفترق طرق إما الاصلاح أو الانهيار وماحدث بعدها هو سر الثلاثية فلقد تم خصم 10 % من قيمة عقود اللاعبين دون هوادة حتى يعرف الجميع أن النادى لايقبل بهذا التعامل واللاعيبة لم تعترض ومحدش قال لأ وليه ".

وأكمل شوبير:" الاهلى خسر من الزمالك فى السوبر بالامارات بس لعب كويس ولما رجعوا الخطيب قالهم ولا فى أى حاجة ، انتو عملتوا اللى عليكو وقرر التجديد لفايلر رغم خسارة السوبر، كان هناك قناعة أن الامور تسير بشكل جيد فلماذا نتدخل ".

وتابع شوبير:" توقيتات تدخلات الخطيب كانت حاسمة فلقد ترأس بعثة مباراة الهلال السودانى ومباراة الوداد المغربى وكان حاضراً فى رحلة الاستعداد للزمالك فى النهائى واختار الفندق"

وأكمل شوبير:" لما سيد عبد الحفيظ طلع فى برنامج تليفزيونى فى رمضان حصلت شدة كبيرة وعقوبات كبيرة ، ولما كهربا اتخانق مع الشناوى اتخصم منه مليون جنيه فى عقوبة هى الاكبر فى التاريخ وتم خصم نصف مليون جنيه فى وقتها على أن يتم تحصيل النصف الاخر لاحقاً ، ورأيناه أمبارح يبكى من شدة الفرح بعد أن ساهم فى تتويج الاهلى بالكأس وسجل هدف رائع ، هذا سر التتويج العدالة والتدخلات القوية والقرارات الحاسمة التى أعادت العدالة للفريق".

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.