شكرا لقرائتكم موسيماني يحتفل بتتويجه بالثلاثية علي طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلى بتتويجه بالثلاثية بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وأمامه الثلاثة كوؤس الذى جمعها الأهلى فى موسم واحد للمرة الثانية فى تاريخهK ونجح موسيماني في الفوز مع الأهلي ببطولة كأس مصر ومن قبلها ببطولة دوري أبطال افريقيا كما تواجد على رأس الجهاز الفني في بقية مباريات الدوري بعد رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأحمر.

وخاض الأهلي مشوار طويل في بطولة كـأس مصر قبل أن يتوّج بالبطولة بالفوز على طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ،السبت،على استاد برج العرب بركلات الجزاء ليحصد المارد الأحمر بطولة الكأس للمرة الـ37 في تاريخه.

الأهلي لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة، هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيورأجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ، واستقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.