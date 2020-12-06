شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: تحملنا صعوبات لن يتحملها بشر واليوم موعد الدوري الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة ، أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات سوف يعلن اليوم موعد إنطلاق بطولة الدوري فى نسختها الجديدة، وقال الجناينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"نهنأ الكرة المصرية على انتهاء موسم طويل وشاق هو الاطول فى التاريخ ولن يأتى موسم صعب مثله فلقد مررنا بعقبات صعبة للغاية ومبررات كثيرة وتجنى لعدم إكمال المسابقة وقت تجميد كورونا".

ويضيف الجناينى :"تحملنا صعوبات لن يتحملها بشر وكانت النهاية رائعة فلقد وصل ثلاثة فرق لنهائى أفريقيا ، هاردلك لبيراميدز وقدم الاهلى والزمالك تابلوه رائع نال اشادة الجميع ، وتغلب المنتخب الاوليمبى على نظيره البرازيلى لأول مرة فى التاريخ".

وأكمل الجناينى:" مازن مرزوق سوف يعلن اليوم موعد إنطلاق بطولة الدوري الجديدة بعد وصول الموافقات الامنية وتحديد الملاعب ، وسنعلن خلال 48 ساعة ملعب مباراة السوبر الافريقى التى ستقام بشكل نهائى فى مصر بين الاهلى ونهضة بركان المغربى ونفاضل بين ملعب برج العرب أو الاهلى والسلام بعد قرار غلق ملعب ستاد القاهرة لزرع الشتوية ، كما سوف نعلن خلال أيام عن موعد مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والطلائع عقب الاعلان عن مواعيد مباريات الدوري".

وأردف رئيس اللجنة الخماسية :"لانية لدينا لمد القيد ، سوف يتم نهاية القيد فى ميعاده مساء اليوم ، ولم يصلنا أى خطاب من الفيفا للإستفسار عن موقف رئيس الزمالك ، فقط جاء خطاب واحد فى أكتوبر الماضى عقب قرار اللجنة الاوليمبية بشأنه وأخطرناهم بالرد ولم يأتى أى خطابات أخرى".

وأكمل الجناينى :" كل مايقال عن العناصر التى سوف تخرج من اللجنة الخماسية لايزال شائعات حتى الان وفى حالة استبعاد أى عضو من أعضاء اللجنة الخماسية سوف نستعين بيه بالتأكيد فى إدارة إحدى اللجان الهامة بإتحاد الكرة للإستفادة من خبراتهم الكبيرة فضلا عن اننا بيننا تفاهم كبير ونأمل أن نظل ذلك لنهاية مدتنا فلايزال لدينا تحديات كبيرة".

وأردف الجناينى :" خلال أيام بسيطة سوف نرسل اللائحة للفيفا مترجمة ، وحتى الان لم يصل اتحاد الكرة بشكل رسمى قرار ارجاء عقد الجمعيات العمومية بسبب كورونا وبالتالى لم نبلغ الفيفا وفى حالة اخطارنا بشكل رسمى سوف نرسل للفيفا على الفور ، وكذلك اللجنة الاوليمبية سوف تخاطب كل الاتحادات الدولية بشكل رسمى".

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.