«ازاي؟».. أحمد بلال يعلّق على دعوة الأهلي للزمالك لحضور احتفالية نادي القرن ودوري أبطال إفريقيا

أبدى نجم وهداف الأهلي السابق، أحمد بلال، اندهاشه من توجيه القلعة الحمراء الدعوة لنادي الزمالك من أجل حضور الاحتفالية التي ينوي إقامتها الفترة المقبلة للاحتفال بفوزه بالبطولات وكذلك مرور 20 عاماً على فوزه بلقب نادي القرن.

وقال بلال، في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، نقلتها صحيفة "الوطن"،: "كيف أوجه الدعوة لنادي منافس للاحتفال معي بالبطولات؟، هذا لا يحدث في أي دولة في العالم".

وأضاف بلال: "بأي منطق يتم دعوة نادي للاحتفال ببطولة شارك بها وقام بخسارتها".

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أن إدارة العلاقات العامة بالنادي الأهلي أنهت الكشوفات الخاصة بدعوات احتفالية القلعة الحمراء بحصد "دوري أبطال أفريقيا" و"لقب نادي القرن"، والتي تنظمها الشركة الراعية للنادي في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن مجلس إدارة القلعة الحمراء استقر على دعوة عدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز ويأتي على رأسهم المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، من أجل المشاركة في الحفلة خاصة أن النادي الأبيض وصل إلى نهائي البطولة الأفريقية.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على نادي الزمالك بهدفين لهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة في الـ 27 من نوفمبر الماضي.