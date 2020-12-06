شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بامبو فى الطريق إلى الظهور على شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد كريم بامبو جناح نادى الزماك فى الظهور مجددا بالساحرة المستديرة من على شط الإسكندرية ، بعدما اقترب من الرحيل عن قلعة ميت عقبة من أجل الانتقال إلى نادى سموحة مقابل 2.5 مليون جنيه، وذلك خلال فترة الانتقالات الجارية، وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم لاعب الزمالك على رأسها سموحة ووادى دجلة، وبعد التشاور بين إدارة الزمالك والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق تم الإتفاق على إمكانية السماح برحيل اللاعب.

كما دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة أيضا مؤخرا مع كريم بامبو من أجل الاستعانة بخدمتاته خاصة بعد الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية عن نية البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض فى الاستغناء عنه ، نظرا لعدم الحاجة لمجهوده خلال الموسم المقبل وهو ما فتح النية لدى مجلس إدارة المصرى فى التعاقد معهما خاصة وأن على ماهر هو من طلب التعاقد معهما خاصة وأنه يعلم إمكانيات الثنائى جيدا وخاصة بامبو الذى يراهن عليه فى إعادته للأضواء من جديد.

و يعد كريم بامبو من اللاعبين اللذين يتمتعون بمهارة قوية ظهرت مع الإسماعيلى قبل الإنتقال مع الزمالك الذى لم يشهد ظهوره بالشكل المطلوب مما دفعه للرغبة فى الرحيل للبحث عن نفسه فىالساحرة المستديرة مجددا .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب كريم بامبو فى الصور التالية :