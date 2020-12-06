شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: إعلان موعد انطلاق الدورى اليوم.. ونفاضل بين ملعبين للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات سيعلن اليوم موعد انطلاق بطولة الدورى فى نسختها الجديدة. وقال الجناينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نهنئ الكرة المصرية على انتهاء موسم طويل وشاق هو الأطول فى التاريخ ولن يأتى موسم صعب مثله، مررنا بعقبات صعبة للغاية ومبررات كثيرة وتجنى لعدم إكمال المسابقة وقت تجميد كورونا".

وأضاف الجناينى، "تحملنا صعوبات لن يتحملها بشر وكانت النهاية رائعة، فلقد وصل ثلاثة فرق لنهائى أفريقيا، هاردلك لبيراميدز وقدم الأهلى والزمالك تابلوه رائع نال إشادة الجميع، وتغلب المنتخب الأولمبى على نظيره البرازيلى لأول مرة فى التاريخ".

وتابع الجناينى، "مازن مرزوق سوف يعلن اليوم موعد انطلاق بطولة الدورى الجديدة بعد وصول الموافقات الأمنية وتحديد الملاعب، وسنعلن خلال 48 ساعة ملعب مباراة السوبر الأفريقى التى ستقام بشكل نهائى فى مصر بين الأهلى ونهضة بركان المغربى، ونفاضل بين ملعب برج العرب أو الأهلى والسلام بعد قرار غلق استاد القاهرة لزرع الشتوية، كما نعلن خلال أيام عن موعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والطلائع عقب الإعلان عن مواعيد مباريات الدوري".

وشدد رئيس اللجنة الخماسية على أنه "لا نية لدينا لمد القيد، سيتم نهاية القيد فى موعده مساء اليوم، ولم يصلنا أى خطاب من الفيفا للاستفسار عن موقف رئيس الزمالك، فقط جاء خطاب واحد فى أكتوبر الماضى عقب قرار اللجنة الأولمبية بشأنه وأخطرناهم بالرد ولم يأتى أى خطابات أخرى".

وتابع الجناينى، "كل ما يقال عن العناصر التى سوف تخرج من اللجنة الخماسية لا يزال شائعات حتى الآن، وفى حال استبعاد أى عضو من أعضاء اللجنة الخماسية سوف نستعين به بالتأكيد فى إدارة إحدى اللجان المهمة باتحاد الكرة للإستفادة من خبراته الكبيرة، فضلا عن أن بيننا تفاهم كبير ونأمل أن نظل ذلك لنهاية مدتنا فلايزال لدينا تحديات كبيرة".

وأضاف الجناينى، "خلال أيام بسيطة سوف نرسل اللائحة للفيفا مترجمة، وحتى الآن لم يصل اتحاد الكرة بشكل رسمى قرار إرجاء عقد الجمعيات العمومية بسبب كورونا وبالتالى لم نبلغ الفيفا وفى حال إخطارنا بشكل رسمى سوف نرسل للفيفا على الفور، وكذلك اللجنة الأولمبية سوف تخاطب كل الاتحادات الدولية بشكل رسمى".

وتوج النادى الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.