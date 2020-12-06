شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل عقوبة سيد عبد الحفيظ بالأهلى بعد "مقلب رمضان" وغرامة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى يستحق التتويج بالثلاثية فى موسم تاريخى بعد معاناة صعبة وقرارات خطيرة لن تنسى من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "فوز الأهلى بالثلاثية لم يأتِ من فراغ، نحن أمام منظومة تعمل فى هدوء وتتخذ قرارات تاريخية ولا تتعامل بـ"شو" وتنظر فقط لصالح النادى".

وأضاف شوبير، "الأهلى خسر مباراة وحيدة فى دورى الأبطال أمام النجم الساحلى، وكانت بفعل فاعل، وأمس لم يكن فى أحسن حالاته، واستطاع تحقيق المكسب، رغم أن المباراة انتهت بالتعادل وتم اللجوء لركلات الترجيح، ولكن فى رأيى الخسارة من صن داونز بخماسية هى سر الإصلاح فى الأهلى".

وتابع شوبير، "الخسارة بخماسية كانت مفترق طرق إما الإصلاح أو الانهيار، وما حدث بعدها هو سر الثلاثية فقد تم خصم 10% من قيمة عقود اللاعبين دون هوادة حتى يعرف الجميع أن النادى لا يقبل بهذا التعامل واللاعبين لم تعترض ومحدش قال لأ وليه ".

وأضاف شوبير، "الأهلى خسر من الزمالك فى السوبر بالإمارات بس لعب كويس ولما رجعوا الخطيب قالهم ولا فى أى حاجة، انتو عملتوا اللى عليكو وقرر التجديد لفايلر رغم خسارة السوبر، كانت هناك قناعة أن الأمور تسير بشكل جيد فلماذا نتدخل ".

وتابع شوبير، "توقيتات تدخلات مجلس الإدارة كانت حاسمة، فقد ترأس الخطيب بعثة مباراة الهلال السودانى ومباراة الوداد المغربى وكان حاضراً فى رحلة الاستعداد للزمالك فى النهائى واختار الفندق"

وأكمل شوبير، "لما سيد عبد الحفيظ طلع فى برنامج تليفزيونى فى رمضان حصلت شدة كبيرة وعقوبات كبيرة، ولما كهربا اتخانق مع الشناوى اتخصم منه مليون جنيه فى عقوبة هى الأكبر فى التاريخ وتم خصم نصف مليون جنيه وقتها، على أن يتم تحصيل النصف الآخر لاحقاً، ورأيناه أمس يبكى من شدة الفرح بعدما ساهم فى تتويج الأهلى بالكأس وسجل هدفا رائعا، هذا سر التتويج العدالة والتدخلات القوية والقرارات الحاسمة التى أعادت العدالة للفريق".

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.

وتأهل الأهلى للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بنى سويف (3 – 1) فى الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) فى ثمن النهائى وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة فى ربع النهائى بتاريخ 21 نوفمبر الماضى ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.