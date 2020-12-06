شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز يتحدث عن ودية المقاصة وتطور أداء الإسماعيلى وهدف التتويج العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد العجوز، مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلى، رضاه عن أداء اللاعبين خلال ودية مصر المقاصة والتى انتهت بانتصار الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقال العجوز فى تصريحات للموقع الرسمى للدراويش، "الفريق يتطور من مباراة لأخرى وبشكل ملحوظ، لاعبو الفريق الجدد إضافة مميزة ونجح معظمهم فى الانسجام بشكل كبير مع باقى عناصر الفريق”.

وأضاف العجوز،”حينما نلعب أى بطولة يكون هدفنا هو المنافسة والتتويج بها، أمامنا فرصة للعودة لمنصات التتويج من خلال البطولة العربية”.

وتابع مدير الكرة بالإسماعيلى، ”شىء إيجابى هو انطلاق البطولة العربية بعد بدء منافسات الدورى العام الجديد فهو سيمنحنا جاهزية كبيرة قبل تلك البطولة المنتظرة”.

واختتم العجوز قائلا، ”الوديات نتطلع من خلالها لتجهيز اللاعبين لأعلى مستوى فنى وبدنى استعدادا للمنافسات الرسمية”.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلى 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى .

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .