شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يتحدث عن الثلاثية: البقاء على منصات التتويج دائماً شعور لا يوصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسين الشحات نجم النادى الأهلى سعادته بتتويج ناديه بكأس مصر، حيث نشر صورته مع اللقب عبر حسابه على انستجرام ، وعلق قائلا: "الحمد لله أن تظل دائما على منصات التتويج وبطولة تلو اللأخرى شعور رائع لا يوصف، ولكن هذا هو حال النادي اللأهلي الكبير دائما، مبروك للجميع الفوز بكأس مصر الـ37 والحصول على الثلاثية ولكن مازال هناك المزيد إن شاء الله".

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.