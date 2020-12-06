شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يتحدث عن البطولة الخامسة فى رحلته مع الأهلى بعد التتويج بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود وحيد الظهير الأيسر للنادى الأهلى بتتويج ناديه بطلا لكأس مصر للمرة السابعة والثلاثين فى تاريخ القلعة الحمراء، وكتب محمود وحيد عبر حسابه على انستجرام : "الحمد لله مبروك لجمهور النادي الأهلي.. الكأس رقم 37 والبطوله رقم 5 ليا"، وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصالات مع نظرائهم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وكذلك اتحاد الكرة لمعرفة ملعب مباراة السوبر الأفريقي وموعد اللقاء النهائي الذي سيجمع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربي، بعدما تناولت تقارير كثيرة أن اللقاء سيُقام يوم 18 ديسمبرالجاري بدلاً من 10 الشهر ذاته، كما سيُقام السوبر بملعب برج العرب بدلاً من استاد القاهرة وهو ما جعل إدارة الأهلي تفتح خط اتصالات مع إدارة الكاف من أجل حسم مسألة موعد وملعب المباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها الأحمر للفوز والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الفريق المغربي الذي حصد بطولة الكونفيدرالية على حساب بيراميدز.

كما بدأ مسئولو الأهلى إجراء مع الاتحاد الأفريقى من أجل الحصول على مكافأة الفوز بدورى أبطال أفريقيا والتي تبلغ مليونى و500 ألف دولار حيث فاتحت إدارة الأهلى نظيرتها فى الكاف خلال إتصالات هاتفية تمت فى الساعات الماضية للحصول على مكافأة البطولة التى حسمها الأهلى لصالحه للمرة التاسعة فى التاريخ بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.