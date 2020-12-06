شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يتلقى عرضًا من التعاون السعودى لضمه من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، عرضا من التعاون السعودى من أجل الحصول على خدماته فى ظل رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك السابق والتعاون الحالى، فى الحصول على خدمات اللاعب التونسى الذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويتفاوض مسئولى الزمالك فى الوقت الحالى مع فرجانى ساسى حول تجديد تعاقده مع النادى، حيث ينتظر ساسى عقد جلسة مع إدارة قلعة ميت عقبة لتحديد مصيره بعدما عرض وكيل أعماله مهند عون، متطلباته المالية على الإدارة البيضاء، لينتظر ردها فى الساعات المقبلة، حول الموافقة على تلبية تلك الطلبات أو غلق ملف تجديد التعاقد، خاصة أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض خليجى لضمه سواء فى فترة الانتقالات المقبلة خلال شهر يناير المقبل أو فى نهاية الموسم.

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف التجديد لفرجانى ساسى خلال الأيام الحالية وفقًا لتأكيدات أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة الذى أكد أن اللاعب لا غنى عنه فى صفوف الفريق الأبيض، مشددًا على أن التونسى فرجانى ساسى رحب بالتجديد للزمالك وأنه سيتم حسم تجديد عقده خلال اليومين المقبلين بعدما أكد اللاعب على رغبته بالاستمرار فى صفوف القلعة البيضاء، وانضم ساسى إلى قلعة ميت عقبة منذ موسم 2018 – 2019، حيث شارك مع الأبيض فيما يقرب من 75 مباراة على مدار كافة البطولات المحلية والإفريقية وسجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.

فيما من المقرر، أن يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، للمشاركة مع الزمالك فى انطلاقة بطولة الدورى الممتاز بعد رفع الإيقاف عنه، الذى استمر لمدة 6 مباريات بعد طرده فى مباراة الأبيض أمام المصرى البورسعيدى، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدورى الممتاز المنقضى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، ليغيب بعدها اللاعب الدولى عن مباريات الزمالك أمام وادى دجلة وحرس الحدود والإسماعيلى على الترتيب، فى الدورى الممتاز، ثم فى مباراة سموحة فى دور الـ16من كأس مصر، ثم أمام نادى مصر فى المباراة التى جمعت بينهما فى ربع نهائى الكأس وأخيرًا أمام طلائع الجيش فى نصف النهائى.

وتأتى عودة فرجانى ساسى لتمثيل الزمالك بصفة أساسية بداية من مباراة المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، فى الموسم المقبل، الذى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة انطلاقه يوم 11 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعدما انتهت عقوبة إيقافه فى المباريات الست الأخيرة التى خاضها الأبيض فى بطولتى الدورى وكأس مصر.