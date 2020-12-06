شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد مصطفى بتمزق فى العضلة الخلفية بودية الإسماعيلى ومصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد مصطفى جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى لتمزق خفيف فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بمواجهة الأمس أمام مصر المقاصة والتى انتهت بانتصار الفريق بثلاثية مقابل هدفين، ومن المقرر أن يخضع اللاعب القادم من جينت البلجيكى للأشعة والتى سيترتب على إثرها مدة غيابه عن الفريق.

فى سياق آخر، تعرض محمود البدرى ومحمد عادل لكدمات خفيفة، إلا أنها لن تمنعهما من المشاركة بالتدريبات بشكل طبيعى.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى .

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .