بعد التتويج بكأس مصر.. فيفا يهنئ القلعة الحمراء بالثلاثية التاريخية.. والأهلي يتساوى مع برشلونة وبايرن ميونخ

تمكن النادي الأهلي من تحقيق لقب كأس مصر، وذلك بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وبهذا الفوز يتوّج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخه، بتحقيق ألقاب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وهنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا، النادى الأهلي بعد التتويج بالثلاثية التاريخية الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وكتب الفيفا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:” كأس مصر 2020، الأهلي يتفوق 3 / 2 بركلات الترجيح على طلائع الجيش ليحرز اللقب الـ37 في تاريخه، الثلاثية الثالثة الدوري المصري، كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا تهانينا يا أهلي”.

وكان الأهلي قد توّج بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يُتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية مساء أمس بتتويجه بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وتعد تلك هي المرة الثانية في تاريخ النادي الأهلي التي يُتوج خلالها الفريق بالثلاثية التاريخية، بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006.

وتساوى الأهلي بذلك مع ّفريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020.