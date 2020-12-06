«حفاظا علي مبادئ النادي»..خالد الغندور: اللجنة المؤقتة رفضت تعاقد الزمالك مع أحمد الشيخ

كشف الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن مفاجأة مدوية بشأن تعاقد الزمالك مع احمد الشيخ لاعب الاهلي السابق .
وقال "الغندور" خلال تقديم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك" ان اللجنة المؤقتة لادارة النادي الأبيض رفضت التعاقد مع احمد الشيخ.
وأوضح ان اللجنة الموقتة رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب السابق للنادي الأهلي "أحمد الشيخ" , وذلك حفاظا علي مبادئ النادي وقيمه ,بعد ما هاجم اللاعب الزمالك اكثر من مرة قبل ذلك.
كان قد تم تداول أخبار عن توقيع اللاعب أحمد الشيخ، على عقود انتقاله لصفوف الفريق الأبيض لمدة 3 مواسم .
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