اتحاد العاصمة الجزائري يستعد لتقديم مدربه الفرنسي الجديد

أعلن نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم اليوم السبت، توصله لاتفاق مع مدربه السابق الفرنسي تيري فروجي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وذكر اتحاد الجزائر في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن فروجيه سيوقع على عقد مدته موسمًا واحدًا، ليحل بديلًا لمواطنه فرانسوا سيكوليني، الذي أقيل من منصبه على خلفية مقاطعته لمراسم حفل كأس السوبر الجزائري الذي خسره الاتحاد أمام جاره شباب بلوزداد 1 / 2 قبل أسبوعين.

كان فروجيه 57/ عامًا/، درب اتحاد الجزائر في موسم 2018 / 2019، لكنه أقيل من منصبه بعد الخسارة أمام مولودية الجزائر في ديربي الكرة الجزائرية 2 / 3 قبل أسابيع من ختام الدوري المحلي الذي شهد تتويج الفريق باللقب.

يذكر ان اتحاد الجزائر سجل بداية متواضعة في الدوري المحلي، حيث خسر في الجولة الأفتتاحية أمام ضيفه وفاق سطيف 1 / 2، قبل أن ينتزع تعادلا ثمينا من مضيفه شبيبة الساورة 2/2، في الجولة الثانية.