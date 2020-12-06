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مجدي عبد الغني يفتح النار على مروان محسن: أضاع هدفاً كان من الممكن أن يحسم البطولة مبكراً

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علق الكابتن مجدي عبد  الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على مباراة  الأهلي امام  طلائع الجيش قائلاً ": مروان محسن أضاع هدفاً كان من الممكن أن يحسم بطولة كأس مصر مبكراً لكن ذلك أدى لتراجع الروح المعنوية للاهلي مقابل  طلائع.

وأضاف "عبد الغني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية" ON" أن أداء نادي الزمالك أثناء مبارة  دوري أبطال إفريقيا كان الأفضل طول وقت المباراة لكن الأهلي إستطاع أن ينهي اللقاء لصالحه، وتكرر ذات الامر اليوم أمام طلائع الجيش رغم جاهزية الامكانيات الفنية  اللاعبين بالنسبة للنادي الاهلي لكن ومع الاسف  أداء طلائع الجيش اليوم كان قوياً منذ البداية  وإستغلها بشكل جيد  وكان نداً قوياً  أمام النادي الاهلي".

وأوضح أن النادي الاهلي لديه مشكلتين في خطي الدفاع والهجوم  واستطاع  المنافس إختراقه عدة مرات في خطه الدفاعي بالإضافة إلى أن خط الهجوم لم يستطع  التقدم بشكل جيد لإنهاء اللقاء لصالحه.

وعن تشكيل موسيماني قال عبدالغني :أنا متحفظ على موسيماني من زمان ووالدوري خلصان قبل موسيماني، وأفشة خلص نهائي  إفريقيا والنهاردة المفروض قيمة  لاعبي النادي الاهلي أضعاف  طلائع الجيش وماعلينا إلا إننا نقول  لطلائع الجيش إلا برافوا برافوا لأبعد حد  فريق كله نجوم بإمكانيات ضعيفة لاتقارن بالاهلي بس نجحوا وكلهم نجوم.

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