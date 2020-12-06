مجدي عبد الغني يفتح النار على مروان محسن: أضاع هدفاً كان من الممكن أن يحسم البطولة مبكراً

علق الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على مباراة الأهلي امام طلائع الجيش قائلاً ": مروان محسن أضاع هدفاً كان من الممكن أن يحسم بطولة كأس مصر مبكراً لكن ذلك أدى لتراجع الروح المعنوية للاهلي مقابل طلائع.
وأضاف "عبد الغني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية" ON" أن أداء نادي الزمالك أثناء مبارة دوري أبطال إفريقيا كان الأفضل طول وقت المباراة لكن الأهلي إستطاع أن ينهي اللقاء لصالحه، وتكرر ذات الامر اليوم أمام طلائع الجيش رغم جاهزية الامكانيات الفنية اللاعبين بالنسبة للنادي الاهلي لكن ومع الاسف أداء طلائع الجيش اليوم كان قوياً منذ البداية وإستغلها بشكل جيد وكان نداً قوياً أمام النادي الاهلي".
وأوضح أن النادي الاهلي لديه مشكلتين في خطي الدفاع والهجوم واستطاع المنافس إختراقه عدة مرات في خطه الدفاعي بالإضافة إلى أن خط الهجوم لم يستطع التقدم بشكل جيد لإنهاء اللقاء لصالحه.
وعن تشكيل موسيماني قال عبدالغني :أنا متحفظ على موسيماني من زمان ووالدوري خلصان قبل موسيماني، وأفشة خلص نهائي إفريقيا والنهاردة المفروض قيمة لاعبي النادي الاهلي أضعاف طلائع الجيش وماعلينا إلا إننا نقول لطلائع الجيش إلا برافوا برافوا لأبعد حد فريق كله نجوم بإمكانيات ضعيفة لاتقارن بالاهلي بس نجحوا وكلهم نجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني يفتح النار على مروان محسن: أضاع هدفاً كان من الممكن أن يحسم البطولة مبكراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.