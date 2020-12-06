شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: تعاون قادم بين الأهلي والزمالك على مستوى الصفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي سيف زاهر، عن صفحة جديدة سيفتحها مجلس إدارة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك سويا، مشيرا إلى أن هناك تعاون سيتم بينهما على مستوى الصفقات.

وكتب زاهر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏على مسؤوليتي.. الفترة القادمة ستشهد فتح صفحة جديدة بين العملاقين الأهلي والزمالك خاصة في مجال الصفقات».