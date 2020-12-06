شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد تتويج الأهلي بكأس مصر: «مش معقول كل أسبوع بطولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز الذي حققه فريقه على نظيره طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر ليكمل تحقيق الثلاثية التاريخية.

وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يُتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية الليلة بتتويجه بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وكتب كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مش معقول كل اسبوع بطوله أروع من ال قبلها.. نى نى نى».