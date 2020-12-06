شكرا لقرائتكم خبر عن قادش × برشلونة: أرقام كارثية.. وحدث تاريخي في سقوط جديد للعملاق الكتالوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي قادش المفاجأة، وتغلب على نادي برشلونة بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة الـ 12 من الليجا الإسبانية.

وهزم قادش العملاق الكتالوني في الدوري للمرة الأولى منذ عام 1991، محققين فوزهم الأول على الإطلاق على ملعبهم في الدوري هذا الموسم، وهو فوزهم الأول على ملعبهم في المسابقة للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأصبح قادش هو أول فريق صاعد حديثًا خلال موسم في تاريخ الليجا يهزم ريال مدريد وبرشلونة خلال الدور الأول، بنظام الدوري 20 فريقًا.

وتلقى برشلونة خسارته الرابعة في لاليجا هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان (بعد 10 مباريات)، وهو العدد الذي يزيد بخسارة عما تلقاه الفريق خلال 20 مباراة لعبها الموسم الماضي في الدوري تحت قيادة المدرب السابق، كيكي سيتين (3).

وفشل برشلونة في الفوز بـ 4 مباريات متتالية خارج قواعده (خسر 3 وتعادل 1)، وهي أسوأ سلسلة نتائج له خارج القواعد في الليجا منذ الفترة بين مارس لمايو 2008 (6 مباريات متتالية دون فوز خارج القواعد).

وتجمد رصيد برشلونة عند 14 نقطة بعد أول 10 مباريات له في الدوري هذا الموسم، وهو أسوأ عدد نقاط حصده الفريق عند هذه المرحلة من بداية موسم في المسابقة منذ موسم 1987/1988 (13 نقطة).

وفشل ميسي في التسجيل ضد قادش ليكون واحد من ضمن 3 خصوم لم يسجل ضدهم أبدًا خلال مسيرته في الليجا (رفقة ريال مورسيا وخيريث).