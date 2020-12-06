شكرا لقرائتكم عبد الحليم: الزمالك يسعى لإبرام صفقات انتقال حر خلال الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن هناك اتجاها داخل جدران القلعة البيضاء للتعاقد مع صفقات في انتقال حر.

وقال عبد الحليم في تقرير تم بثه عبر قناة الزمالك، إن ناديه يسعى إلى إبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة بنظام الانتقال الحر لعدم إرهاق خزينة النادي بملايين إضافية مثلما تشهد سوق الانتقالات بين الأندية.

أضاف عبد الحليم علي: أن فكرة التعاقد مع لاعبين بالمجان لا يعني التنازل عن مستواهم الفني وقدراتهم البدنية، التي تمنحهم أحقية ارتداء تيشيرت الزمالك في المستقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في افتتاحية مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبد الحليم أن اللجنة الفنية استطاعت غلق العديد من الملفات في أيام قليلة وعلى رأسها ملف المستحقات المالية الخاصة بالفريق خاصة وأنها حقوقهم التي طالبوا بها فور تولي المهمة.

وشدد عبد الحليم على أن النادي يسعى الى توفير كافة الأمور الخاصة بالفريق وعلى رأسها الاستقرار مشيراً الى أن التوقيت صعب للغاية نظراً لوجود قائمة تسعى لحسمها بالكامل ولاعبين يتم اعارتهم سواء من الشباب أو الكبار بخلاف احتياجات باتشيكو مؤكداً أن كل الملفات تتم بنظام من خلال اللجنة الفنية.

وأوضح عبد الحليم على أن إدارة النادي تسعى الى صرف مستحقات جديدة للاعبين بواقع نسبة 25% من تعاقداتهم أو نسبة منها قبل انطلاق الدوري المصري الممتاز.