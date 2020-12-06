شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يدرس إقامة مؤتمر صحفى لتقديم الصفقات الجديدة قبل انطلاق الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى أن ناديه يدرس إقامة مؤتمر صحفى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها قبل إنطلاق مسابقة الدوري فى حالة وجود متسع من الوقت يسمح بذلك بما لايخل ببرنامج إعداد الفريق لإنطلاق النسخة الجديدة من الدوري ، ونجح نادي الإنتاج الحربي فى التعاقد مع رفيق الكامرجي، مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق، لتدعيم صفوفه الموسم المقبل بناءً على رؤية مختار مختار المدير الفني للفريق الذى يحرص على تدعيم الجانب الهجومى بعد رحيل أكثر من لاعب عن صفوفه فى فترة الانتقالات الحالية .

الكامرجي حضر للقاهرة وخضع للكشف الطبي من أجل التوقيع على عقود انتقاله للإنتاج، ومن المنتظر أن يعلن الإنتاج الحربي عن الصفقة بشكل رسمي قبل غلق باب القيد اليوم ، اللاعب سبق له اللعب فى صفوف شبيبة القيروان واتحاد تطاوين بعدما خرج من صفوف الترجي على سبيل الإعارة فى أكثر من مناسبة.

الكامرجي نجح في تسجيل 6 أهداف الموسم الماضي برفقة اتحاد تطاوين بمسابقة الدوري التونسي خلال 26 مشاركة.

وفى وقت سابق ، كشف خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى، التفاصيل المادية لصفقة انتقال محمد عادل لاعب خط وسط فريقه لصفوف النادي الاسماعيلي قبل ساعات من غلق باب القيد الصيفى، وقال خالد مهدي في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع":" حصلنا علي ثلاثة مليون جنيه مقابل الاستغناء عن خدمات محمد عادل للأسماعيلي ووضعنا شرط الحصول علي نسبة 20% من عائد بيع اللاعب لاي نادى اخر مستقبلا بجانب تنازل محمد عادل عن مستحقاته المالية لدى الإنتاج"، ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربي:" محمد عادل ودع زملاؤه وتوجه لمعسكر الأسماعيلي وسط تمنيات الجميع له بالتوفيق في رحلته مع الساحرة المستديرة".وأكمل خالد مهدي:" لانقف في طريق اي لاعب شريطة أن يبذل قصارى جهده لخدمة الفريق بجانب استفادة النادي ماديا لجلب لاعبين متميزين بدلا منه".

ورحل عن الانتاج الحربى ستة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انتقل للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين ، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.