علي معلول : نسعى للتتويج بكأسي السوبر المصري والأفريقي

أعرب علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته البالغة بعد التتويج بلقب كأس مصر، وإضافة إنجاز جديد إلى سجلات النادي، بعدما تُوج أيضًا بلقبي الدوري الممتاز

ودوري أبطال إفريقيا.

وأكد معلول أن الثلاثية التاريخية تحققت بفضل مجهود كبير من جميع عناصر الفريق، وأنها ستمنح الفريق دوافع كبيرة خلال

تحضيراته للموسم الجديد.

وقال معلول إن الفريق ما زال قادرًا على حصد المزيد من البطولات، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يسعون لتحقيق الخماسية من خلال الفوز بلقبي السوبر الإفريقي والمحلي، مهنئًا جماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي على هذا الإنجاز الكبير.