سيد عبدالحفيظ : التتويج بالثلاثية يعبر عن شخصية الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أكد أن تحقيق لقب كأس مصر كان مهمًّا للغاية، خاصة أن التتويج الأخير بها كان في عام 2017، مشيرًا إلى أن الفريق تفوق بشكل كبير هذا الموسم رقميًّا، بعدما نجح في حصد الثلاثية ويضيف اليوم بطولة الكأس بعد كفاح وماراثون كبير يعبر عن شخصية الأهلي.

وقال عبد الحفيظ إن مباريات كرة القدم دائمًا يكون فيها دروس جديدة، ومباراة طلائع الجيش كانت درسًا جديدًا للاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة جيدة، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر.

وأضاف أن الفريق سيبدأ الاستعداد بكل قوة للبطولات المقبلة، التي ستكون فيها المنافسة صعبة،

مشيدًا بمستوى أكثر من لاعب في الفريق.

وأوضح أن محمود عبد المنعم «كهربا» من العناصر الجيدة، وهو إضافة كبيرة للفريق، مؤكدًا ثقته في إمكاناته الكبيرة، وسيكون عنصرًا فعالًا في تشكيلة الأهلي خلال الموسم الجديد.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-2، ليتوج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.