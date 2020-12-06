بدر بانون يعلق على تتويجه بأول بطولة مع الأهلي

قال بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إنه منذ وصوله إلى النادي الأهلي تُوج ببطولة رسمية وهي بطولة كأس مصر، إلى جانب الاحتفال مع اللاعبين ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة.
وأوضح بانون أن لاعبي الأهلي قدموا مباريات كبيرة خلالالفترة الماضية، وخلال أقل من أسبوعين خاضوا لقاءين في منتهى الصعوبة، الأول أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونجح الفريق في الفوز والتتويج باللقب، والمباراة الثانية أمام طلائع الجيش اليوم في نهائي كأس مصر، واستطاع
ووجه المدافع المغربي التهنئة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والجهاز الفني واللاعبين، ومن قبلهم الجماهير الداعمة للفريق.
وشدد بانون على أن الفريق تُوج اليوم ببطولة وسيتم إغلاق الصفحة بعد الاحتفال، ثم التفكير والتركيز في السوبر الإفريقي ومباريات الدوري وجميع البطولات المقبلة، من أجل التتويج بالمزيد من الألقاب والبطولات التي لن تتوقف للنادي.
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