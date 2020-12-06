السلطات التونسية تسمح بعودة دوري المحترفين

منحت السلطات التونسية، اليوم السبت، الضوء الأخضر لإستئناف الأنشطة الرياضية قي أنحاء البلاد بداية من غد الأحد بعد تعليق الرياضة بسبب تفشي وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن إقرار البروتوكول الصحي المتعلق بتأمين استئناف الأنشطة الرياضية وذلك بعد المصادقة عليه من قبل الهيئة الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد.19-

وسمحت بذلك الوزارة لعودة الأنشطة الرياضية شريطة إحترام البروتوكولات الصحية بداية من الغد.

ويتزامن موعد عودة النشاط الرياضي مع موعد الجولة الأولى لمسابقة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، ومنافسات البطولة المصغرة التي تجمع أربع فرق من أجل تحديد الفريق الذي سيحل محل نادي هلال الشابة الذي يخضع لعقوبات من اتحاد الكرة.

وكان الاتحاد قرر تعليق نشاط هلال الشابة في الموسم الكوري 2020 / 2021 لإخلاله باللوائح القانونية للتسجيل (في الاتحاد). وتسبب القرار في احتجاجات وأعمال عنف في مدينة الشابة.

وأفاد الاتحاد أمس الجمعة بأن المحكمة الإدارية رفضت مطلبًا استعجاليًا لهلال الشابة بإيقاف تنفيذ قرار التعليق لأنشطته، لعدم الاختصاص. كما رفضت أيضًا محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في وقت سابق مطلب إيقاف التنفيذ.