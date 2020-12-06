حارس الاهلي “محمد الشناوي” يتغنى بالثلاثية التاريخية

أبدي محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر مساء السبت للمرة الـ37 في تاريخ القلعة الحمراء، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وجماهير الفريق.

وقال محمد الشناوي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه :”بطولة غالية نجحنا في تحقيقها ونعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات الفترة المقبلة”.

وأضاف: “حققنا ثلاثية مهمة في رحلتنا مع الأهلي بعد التتويج بالدوري ودوري أبطال أفريقيا واليوم كأس مصر، وبالطبع سنقاتل من أجل تحقيق المزيد من البطولات مستقبلًا”.

وأًوضح أن المباراة كانت صعبة للغاية، في ظل قوة فريق طلائع الجيش الذي يضم بين صفوفه عناصر مُهمة.

وتابع: “وضعنا كل السيناريوهات في المباراة، وكنا ندرك جيدًا أن المنافس يتطلع إلى الوصول إلى ركلات الجزاء، ولكن كانت لدينا ثقة كبيرة في الفوز بالمباراة من أجل التتويج باللقب”.

وأضاف: “سنغلق صفحة التتويج بكأس مصر ونبدأ على الفور في الأستعداد للدوري الجديد، من أجل السعي للحفاظ عليه أيضًا الموسم المقبل”.