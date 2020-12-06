أخبار الهلال| سامي الجابر يُثير سخرية الجمهور من ترتيب النصر في الدوري السعودي!

تداولت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقولة لنجم الكرة السعودية، سامي الجابر، للمقارنة بين ناديي الهلال والنصر خلال الفترة الحالية، عقب فوز ضمك على أهلي جدة بنتيجة 4 ـ 3، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي.

وعقب المباراة، رفع ضمك رصيده إلى 4 نقاط، وأصبح في المركز الخامس عشر، ليترك المركز الأخير في جدول الترتيب لنادي النصر الذي لديه 3 نقاط، ويلعب أمام الاتفاق في مباريات الجولة السابعة، بينما يحتل الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

وسخر الناقد الرياضي، محمد الزايدي، من تدهور نتائج النصر في الموسم الحالي، واحتلاله المركز الأخير حاليا في بطولة الدوري السعودي، مؤكدًا أن ما قاله نجم الهلال السابق، سامي الجابر، صحيح بخصوص وجود فارق سنة ضوئية بين قطبي الرياض.

وغرد الزايدي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” الهلال 16 نقطة الأول.. النصر المركز 16 والأخير.. الهلال هذا الموسم 3 بطولات.. النصر 3 نقاط.. بين الهلال والنصر سنة ضوئية “سامي الجابر” “.

جدير بالذكر أن النصر انهزم من الهلال في بطولة الدوري السعودي، ثم خسر مرة أخرى بعد 5 أيام في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وعاد فارس نجد وتلقى هزيمة جديدة أمام أبها في الدوري السعودي، وأصبح يتواجد حاليا في المركز الأخير.

..