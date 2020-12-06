فنانة سعودية عن تذيل النصر ترتيب الدوري السعودي: مكانهم الطبيعي!

أصبح نادي النصر يتواجد حاليا في المركز الأخير من بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بعد فوز ضمك على أهلي جدة بنتيجة 4 ـ 3، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

وعقب المباراة، رفع ضمك رصيده إلى 4 نقاط، وأصبح في المركز الخامس عشر، ليترك المركز الأخير في جدول الترتيب لنادي النصر الذي لديه 3 نقاط، ويلعب أمام الاتفاق في مباريات الجولة السابعة.

وسخرت الفنانة السعودية الشهيرة، ريم عبدالله، من ترتيب النصر الحالي في الدوري السعودي، وأكدت أن هذا هو المكان الطبيعي للفريق.

وقال الممثلة الهلالية في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” “النصر الأخير مكانك الطبيعي”، مضيفة بأن الصراع على إحراز اللقب هذا الموسم سيكون بين ناديي الهلال والشباب.

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما يتواجد الشباب في المرتبة الثانية برصيد 14 نقطة، وياتي الأهلي ثالثا برصيد 13 نقطة من 7 مباريات.

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