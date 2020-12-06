مجدي طلبة: طلائع الجيش قدم أداءًا فنيًا مميزًا أمام الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي طلبة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن فريق طلائع الجيش قدم أداءا فينا مميزا أمام النادي الأهلي خلال لقاء نهائي كأس مصر والذي فاز به المارد الأحمر بفضل ركلات الترجيح. وأضاف طلبة، طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، قدم أداءا فنيا كبيرا خلال لقاء نهائي الكأس على عكس المتوقع، وكان له الكلمة العليا في وسط الميدان. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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