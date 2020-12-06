شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس: أشعر بالقلق بعد تلقينا العديد من الهزائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، عقب خسارة فريقه أمام قادش مساء السبت، أشعر بالقلق بعد تلقينا العديد من الهزائم، وكلما فقدنا النقاط سنبتعد عن هدفنا بالتواجد في مراكز المقدمة.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع «ماركا» الإسباني، إذا كنا نريد الحصول على لقب الدوري الإسباني فلابد من تصحيح المسار سريعا والعودة للانتصارات المتتالية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن برشلونة خسر 4 مباريات في 10 مواجهات خاضها في الليجا.