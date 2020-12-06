شكرا لقرائتكم خبر عن وستون مكيني أول أمريكي يسجل بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن وستون مكيني، أصبح أول لاعب أمريكي يسجل بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وذلك بعدما استطاع قيادة فريقه الإيطالي للفوز على تورينو بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعمهما السبت.

وانضم مكيني إلى يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من شالكه، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.