«بيرلو» أول مدرب إيطالي يفلت من الهزيمة في 10 مباريات بالدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أصبح أول مدرب إيطالي يحافظ على سجله نظيفا بدون أي هزيمة خلال أول سنة له تدريب داخل الكالتشيو.
وأضافت الشبكة، أن المدرب الإيطالي استطاع قلب تأخره بهدف للفوز بهدفين على تورينو ليكون اليوفي خاض 10 لقاءات بالدوري الإيطالي بدون هزيمة.
ويحتل البيانكونيري المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 20 نقطة.
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