شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي أصغر مدافع يسجل ثنائية بالدوريات الخمس الكبرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، إن المغربي أشرف حكيمي، عقب تسجيله هدفين في شباك بولونيا، أصبح أصغر مدافع ينجح في تسجيل هدفين في مباراة، بالدوريات الخمسة الكبرى لهذا الموسم.
وأضافت الشبكة، أن حكيمي هو المدافع الوحيد بالدوري الإيطالي هذا الموسم، الذي تمكن من تسجيل هدفين على الأقل، وقدم تمريرتين حاسمتين على الأقل.
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