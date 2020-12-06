شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يحافظ على وصافة الدوري الإيطالي بثلاثية في مرمى بولونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إنتر ميلان فوزًا سهلًا على بولونيا، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف النيراتزوري كل من روميلو لوكاكو، وثنائية أشرف حكيمي، بينما سجل إيمانويل فيناتو هدف بولونيا الوحيد.

وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة بالمركز العاشر.