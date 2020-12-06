شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق: هدفنا إسعاد جماهير الأهلي.. والإدارة على قلب رجل واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال العامري فاروق، نائب رئيس نادي الأهلي، إن الهدف الرئيسي لإدارة القلعة الحمراء، هو إسعاد الجماهير، عقب تتويج فريقه بالثلاثية.

وأضاف العامري فاروق، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «الأهلي بطبيعته هو البطل ويسعى دائما لحصد البطولات التي يشارك بها».

كما تحدث عن علاقته بالخطيب: «هدف الجميع داخل النادي الأهلي إسعاد الجماهير، ومجلس إدارة الأهلي بالكامل على قلب رجل واحد».

وعن حصول الرباعي، عاشور، ورمضان، وإكرامي، وفتحي، على مكافآت التتويج بالأبطال، قال: «أي لاعب لديه مستحقات في الأهلي يتم ارسالها له على الفور وهذه قيم ومبادئ النادي».

وأتم: «الأهلي يحترم نادي الزمالك وجماهيره طوال الوقت».