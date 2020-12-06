شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يقع في فخ التعادل أمام فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض آينتراخت فرانكفورت التعادل (1-1) على ضيفه بوروسيا دورتموند، السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
تقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف مبكر، عن طريق الياباني دايتشي كامادا، بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية اللقاء.
وتمكن المهاجم الأمريكي الشاب جيوفاني ريينا، من تسجيل هدف التعادل لدورتموند.
وفرط دورتموند بذلك في نقطتين ثمينتين، وحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيج الوصيف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,014
-
تعافي
103,324
-
وفيات
6,750
كانت هذه تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يقع في فخ التعادل أمام فرانكفورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.