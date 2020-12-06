شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يقع في فخ التعادل أمام فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض آينتراخت فرانكفورت التعادل (1-1) على ضيفه بوروسيا دورتموند، السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف مبكر، عن طريق الياباني دايتشي كامادا، بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية اللقاء.

وتمكن المهاجم الأمريكي الشاب جيوفاني ريينا، من تسجيل هدف التعادل لدورتموند.

وفرط دورتموند بذلك في نقطتين ثمينتين، وحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيج الوصيف.