شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب: نجهز مفاجأة للأهلي في السوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسلام محارب لاعب طلائع الجيش، أن فريقه قدم مباراه طيبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر رغم الخسارة بركلات الترجيح. وقال محارب في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناه النهار، إن المدير الفني لفريقه طارق العشري منح اللاعبين تعليمات مكنتهم من السيطرة والحد من خطورة لاعبي النادي الأهلي. وتابع «نجهز مفاجأة للأهلى في السوبر المحلي». الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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