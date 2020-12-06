شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يكشف موقف «طاهر» من المشاركة أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي المساعد، أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، تعرض لإصابة قوية في الرأس أثناء مشاركته في نهائي الكأس، مشيرًا أن الإصابة لن تؤثر على مشاركة اللاعب في التدريبات.

وأوضح قمصان خلال تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الفريق سيحصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، على أن يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة في افتتاح الدوري الثلاثاء المقبل.