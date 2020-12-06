شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب روبن جوسينس نجم أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، إصابة جناحه الألماني روبن جوسينس بفيروس كورونا المستجد ومكوثه في العزل الذاتي.
وأوضح أتالانتا أن الاختبار الذي خضع له اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أظهر قدرا ضئيلا من الكثافة الفيروسية، ليتم إخضاع جميع أعضاء الفريق للمزيد من الاختبارات.
ويخوض جوسينس موسمه الرابع مع أتالانتا الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد ظهوره الأول في البطولة القارية الموسم الماضي.
وخاض جوسينس أول أربع مباريات دولية له مع منتخب ألمانيا في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.
وذكرت تقارير صحفية أن الأوكراني روسلان مالينوفسكي لاعب أتالانتا أنهى العزل الطبي هذا الأسبوع بعد إصابته بكورونا في 17 نوفمبر الماضي أثناء تواجده مع منتخب بلاده.
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