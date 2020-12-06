عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قاهر الكبار.. برشلونة ضحية قادش الجديدة في الدوري الإسباني

الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365

عاد برشلونة إلى النتائج المتخبطة في الدوري الإسباني وتعرض لخسارة مفاجئة على يد مضيفه قادش 1-2 في الجولة الـ12 من المسابقة.



وواصل قادش، الصاعد حديثا هذا الموسم إلى الليجا، تحقيق المفاجآت، بعدما كان سبق له الفوز على ريال مدريد في عقر داره 1-0 في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، ليكون برشلونة هو ضحيته الجديدة، ويصبح قادش هو قاهر الكبار.

وتلقت آمال برشلونة في المنافسة على لقب الليجا ضربة قوية بهذه الخسارة، حيث استقر في المركز السابع برصيد 14 نقطة بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

على الجانب الآخر، واصل قادش نتائجه الممتازة هذا الموسم، وتقدم إلى المركز الخامس بـ18 نقطة، مستغلا خسارة إشبيلية الذي تراجع إلى الترتيب السادس بـ16 نقطة ضد ريال مدريد اليوم بنتيجة 0-1.

تقدم قادش في النتيجة عن طريق ألفارو خيمينيز في الدقيقة الثامنة، لكن برشلونة عاد في الشوط الثاني عبر بيدرو ألكالا بالخطأ في مرمى فريقه.

ورغم ذلك، استطاع قادش عن طريق المخضرم ألفارو نيجريدو تسجيل هدف الانتصار بالدقيقة 63.

وبذلك، يكون قادش قد حقق انتصاره الأول على برشلونة منذ 29 عاما، وتحديدا من وقت انتصاره على الفريق الكتالوني في مايو/ أيار 1991 بنتيجة 4-0.

فضلا عن ذلك، فإن قادش نجح في الفوز على برشلونة وريال مدريد في نفس الموسم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1981 و1991.